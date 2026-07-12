المبعوث الأممي الخاص إلى لبنان يلتقي وزير الخارجية الايرانية

التقى جان أرنو، المبعوث الأممي الخاص إلى لبنان، الذي سافر إلى طهران للتشاور مع مسؤولين إيرانيين، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي بعد ظهر يوم الأحد.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى لبنان عن تعازيه ومواساته بمناسبة استشهاد قائد الثورة ومجموعة من المسؤولين والشعب الإيراني خلال العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران، مؤكداً على أهمية بذل الجهود الحثيثة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

كما قدم السيد أرنو تقييماً للوضع في لبنان والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لترسيخ وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يؤدي تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، إلى إرساء سلام وأمن دائمين في المنطقة، ولا سيما في لبنان.

أعرب وزير خارجية بلادنا عن تقديره لتعبير ممثل الأمم المتحدة عن تعاطفه ومواساته، وأدان بشدة الهجمات الأمريكية غير القانونية المتكررة على إيران، وانتهاك الاتفاقيات في مضيق هرمز، واستمرار العدوان العسكري والأعمال الإرهابية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، وحمّل النظام الأمريكي، الناقض للعهد، مسؤولية العواقب الوخيمة لهذا التصعيد في التوتر، وشدد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً وواضحاً في إدانة العدوان الأمريكي.

كما أكد عراقجي على استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشامل للشعب اللبناني، ووحدة أراضي هذا البلد وسيادته الوطنية، وسعيها الدؤوب لإنهاء عدوان الكيان الصهيوني واحتلاله للبنان.

المصدر: موقع المنار