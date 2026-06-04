روسيا.. الثانية عالميا في إنتاج الذهب

أكد رئيس شركة “بوليوس” أليكسي فوستوكوف لـ “نوفوستي” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا تعد اليوم الثانية عالميا في إنتاج الذهب.

وأضاف رئيس شركة “بوليوس” أنه في غضون 7-10 سنوات، مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، ستصبح روسيا الرائدة عالميا في إنتاج المعدن النفيس.

وأشار إلى أن الشركة دخلت المرحلة النهائية من التحضير لتشغيل مصنع جديد لاستخلاص الذهب (ZIF-5) في حقل بلاغوداتنوي في إقليم كراسنويارسك، وبدأت أعمال التشغيل والضبط، ومن المخطط الانتهاء من البناء قبل نهاية العام.

وقال فوستوكوف: “مشروعنا الاستثماري الرئيسي في إقليم كراسنويارسك هو مصنع ZIF-5 في حقل بلاغوداتنوي. لقد بدأنا أعمال التشغيل والضبط، ومن المخطط الانتهاء من البناء قبل نهاية العام”.

كانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي عن الانتهاء من توريد وتركيب المعدات الرئيسية للمصنع الجديد. وكان المشروع آنذاك قد أنجز بنسبة تزيد عن 90٪ من المرحلة النهائية من أعمال البناء والتركيب. ومن المخطط بدء التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، والوصول إلى الطاقة التصميمية في عام 2027.

يذكر أن شركة “بوليوس” مختصة بقطاع الذهب وتتميز بإنتاج يتجاوز 78 طنا سنويا، وتعتمد بشكل رئيسي على منجم “أوليمبيادا” في سيبيريا.

ويشار إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثانية منذ 2025 بإنتاج الذهب حوالي 310 أطنان، تسبقها الصين بحوالي 380 طنا، وتحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ280 طنا تقريبا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية