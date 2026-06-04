دميترييف: الانعزال يقوض اقتصاد ألمانيا وأمنها الطاقوي

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف بأن الانعزال يقوض الاقتصاد الألماني وأمن الطاقة، والألمان يدركون ذلك.

وجاء تعليقه على خلفية زيارة سياسيين من حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) المعارض إلى روسيا لحضور فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث نشرت وسائل إعلام ألمانية تقارير، ذكرت فيها أن الحكومة الألمانية أدانت زيارة نواب حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلى المنتدى.

وكتب دميترييف على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “X”: “إن التوجهات القصيرة النظر والانعزالية للحكومة الألمانية الحالية تقوض اقتصاد ألمانيا وأمنها الطاقوي.. الألمان والكثيرون غيرهم يرون ذلك بوضوح، على الرغم من جهود وسائل الإعلام المعترف بها”.

يشار إلى أن النائب في البوندستاغ عن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، ماركوس فرونماير، أعلن في وقت سابق أنه سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران / يونيو.

المصدر: روسيا اليوم