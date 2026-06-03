ترامب بين دعم إسرائيل ومنع الانفجار الإقليمي: حسابات السياسة تفرض إيقاعها

في لحظة تتداخل فيها اعتبارات الحرب مع رهانات البقاء السياسي، يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه أمام تحدي احتواء اندفاعة حليفه الإسرائيلي، خشية أن يؤدي استمرار التصعيد إلى توسيع رقعة المواجهة في المنطقة. وبين حسابات الردع ومتطلبات الاستقرار، تبدو الإدارة الأميركية حريصة على منع انزلاق الأحداث نحو مواجهة أوسع قد تفرض أثماناً سياسية وأمنية باهظة على مختلف الأطراف.

وتسلّط هذه المعادلة الضوء على توازن دقيق يسعى ترامب إلى الحفاظ عليه، يجمع بين دعم إسرائيل من جهة، وتفادي انفجار إقليمي قد يهدد المصالح الأميركية ويعقّد المشهد السياسي الداخلي من جهة أخرى.

المصدر: موقع المنار