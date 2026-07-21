مقال في نيويورك تايمز: ترامب يجلب سوء الحظ والفشل إلى كل ما يتدخل فيه



يصف توماس ب. إدسال في نيويورك تايمز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه رئيس يجلب سوء الحظ والفشل إلى كل ما يتدخل فيه.

ويبدأ بمثال صغير؛ إذ يقول إن ترامب أقنع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فلورين بالوغون لمباراة واحدة، لكن المنتخب الأمريكي خسر بعد ذلك أمام بلجيكا بنتيجة مذلة 4-1.

ثم ينتقل إلى مشروع تجديد بركة الانعكاس أمام نصب لينكولن التذكاري في واشنطن. فقد أعلن ترامب في البداية أن تكلفة المشروع ستكون 1.5 مليون دولار، لكن التكلفة ارتفعت إلى أكثر من 16 مليون دولار بحلول يونيو، ورغم وعده بأن الإصلاحات ستدوم قرنًا كاملًا، ظهرت بعد أيام من افتتاح المشروع طحالب في المياه وبدأ الطلاء الجديد يتقشر.

ويرى الكاتب أن هذين المثالين يجسدان ما يسميه “قبلة ترامب القاتلة”؛ أي أن كثيرًا من المشاريع والسياسات التي يتبناها تنتهي بخسائر أو انتكاسات، مثل:

فقدان وظائف بعد فرض الرسوم الجمركية.

الزيادة القياسية في الدين العام بعد إقرار قانون “مشروع القانون الكبير والجميل”.

الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد إيران.

ويصف الكاتب ترامب بأنه واحد من أكثر الرؤساء ارتباكًا وسوءًا في إدارة شؤون الدولة في تاريخ الولايات المتحدة.

ونقل عن المؤرخ السياسي ماثيو داليك قوله إن ترامب يحكم اعتمادًا على نظريات المؤامرة، والأهواء الشخصية، والتمنيات، وإن إدارته أصبحت مثالًا على عدم الكفاءة في الداخل والخارج.

ويضيف أن معظم الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة لم تكن نتيجة سوء الحظ أو تدخل الخصوم، بل كانت نتيجة قرارات وسياسات اتخذها ترامب بنفسه.

ومن أبرز الأمثلة التي يذكرها الكاتب قرار ترامب الانضمام إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية في 21 يونيو/حزيران 2025. ففي ذلك الوقت أعلن ترامب أن الضربات كانت “نجاحًا عسكريًا مذهلًا” وأن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية “دُمّرت بالكامل”.

لكن الكاتب يشير إلى أنه بعد 13 شهرًا من تلك التصريحات، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جديدة بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، لتدخل الحرب شهرها الخامس، مع تصاعد القتال وسقوط قتلى أمريكيين مرة أخرى.

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المصدر: نيويورك تايمز