جلسة لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي تؤكد على دعم إيران القاطع للبنان

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن عقد اجتماع للجنة تناول الوضع في لبنان، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاطع للبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، أوضح في معرض شرحه لجلسة اليوم أن “الاجتماع عُقد بحضور أعضاء اللجنة، والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، ومجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومدير عام غرب آسيا في وزارة الخارجية، ومسؤولي الشؤون الخارجية في وزارة الاستخبارات، وكذلك جلال زاده، نائب وزير الخارجية لشؤون المجلس والقنصلية والإيرانيين في الخارج”.

تقديم تقرير وزارة الخارجية حول تطورات المنطقة ولبنان

وأضاف رضائي: “في هذا الاجتماع، قدم نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية تقريراً عن آخر التطورات في المنطقة وإجراءات الجهاز الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بإرساء الأمن وتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان. وأكد أن لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق، وأن هذا البلد يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. كما شدد على ضرورة أن يحظى لبنان بالاهتمام في الاتفاق النهائي، وأن تنتهي الأعمال العدائية، وخاصة في هذا البلد”.

تقارير ميدانية عن الوضع في لبنان

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: “قدم مدير عام غرب آسيا تقريراً عن آخر التطورات الميدانية في لبنان. كما شرح مسؤولو وزارة الاستخبارات آخر الوضع الأمني في هذا البلد. وقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي، تقريراً عن وضع المنطقة، وخاصة التطورات المتعلقة بحزب الله”.

تأكيد أعضاء اللجنة على دعم لبنان

وأوضح رضائي ان “أعضاء اللجنة أكدوا في هذا الاجتماع على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاطع للمقاومة الإسلامية، وخاصة في لبنان. وذكروا أيضاً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى الدعم والدفاع الشاملين اللذين قدمهما حزب الله للشعب الإيراني، ولا سيما خلال فترة الحرب التي استمرت 40 يوماً، وأنها لا تزال تقف إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله بكل إمكاناتها وبكامل قوتها”.

المطالبة بالتعامل الحازم مع الكيان الصهيوني

أضاف رضائي: “طالب أعضاء اللجنة أيضاً بالتعامل الحازم والصارم مع جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، ودعوا إلى استخدام جميع الأدوات والإمكانات لدعم المقاومة. كما شددوا على ضرورة التآزر لتعزيز محور المقاومة داخلياً وفيما بين أطراف جبهة المقاومة”.

التأكيد على قانون الإجراء الاستراتيجي بشأن مضيق هرمز

أضاف رضائي: “كما شدد نائب رئيس مجلس الشورى على ضرورة دراسة وإقرار مشروع قانون الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي في الجلسة العلنية لمجلس الشورى، وتقنينه”.