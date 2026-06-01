إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: الإعلان عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بينهم جندي إصابته خطيرة جراء انفجار مُحلّقة مفخخة هذه الليلة في منطقة يحمر جنوبي لبنان