مسؤولون إسرائيليون: واقع مستحيل يخيّم على الشمال منذ وقف إطلاق النار

عكست وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولون إسرائيلييون حالة من القلق والانتقاد المتصاعد داخل “إسرائيل” إزاء التطورات على الجبهة الشمالية مع لبنان، في وقت وصف فيه باحثون وإعلاميون إسرائيليون الوضع بأنه من بين الأصعب منذ بدء “وقف إطلاق النار” في لبنان.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن ميخائيل ميلشتاين، الباحث في مركز “دايان” بجامعة “تل أبيب”، قوله إن “إسرائيل تجد نفسها تغوص في المستنقع”، مضيفاً: “نحن نتكبد خسائر في حرب مُحبِطة لا تتأثر بكيلومتر إضافي يُحتل أو بعملية اغتيال إضافية تُنفذ، بينما تبقى أيدينا مقيدة من قبل واشنطن في كل ما يتعلق بالهجمات شمال الليطاني”.

وأفادت منصات إعلامية إسرائيلية بوقوع عدة أحداث في الشمال أسفرت عن إصابات، فيما تحدثت تقارير أخرى عن إصابات كثيرة وقتلى خلال ساعات وصفتها بالقاسية في لبنان.

وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية، ذكرت قناة “i24news”، أنّ مستشفى “نهاريا” تلقت تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض، فيما تقرر تعطيل الدوام في مستوطنات الشمال بسبب توسيع نطاق الصواريخ، بالتزامن مع إعلان “الجيش” الإسرائيلي إغلاق الشواطئ أمام العامة في مناطق خط المواجهة على حدود لبنان.

وتلخّص وسائل إعلام إسرائيلية المشهد القائم بأنه اليوم الأعنف والأصعب منذ بدء وقف إطلاق النار، سواء على الحدود الشمالية أو بالنسبة للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 26 طائرة مسيّرة متفجرة باتجاه مقاتلي “الجيش” الإسرائيلي في جنوب لبنان.

كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوّت بوتيرة مرتفعة في الشمال، بمعدل وسطي بلغ مرة كل 22 دقيقة، وسط عشرات الإنذارات والإطلاقات المتواصلة باتجاه الجليل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من الحياة اليومية في الشمال، حيث تحدثت عن ليلة لم ينعم خلالها السكان بالنوم أو الراحة، في ظل استمرار صفارات الإنذار والانفجارات وعمليات الاعتراض والهجمات المتواصلة واللجوء المتكرر إلى “المناطق الآمنة”.

من جهته، شنّ رئيس مجلس “المطلة” دافيد أزولاي هجوماً حاداً على الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أن ما يعيشه “سكان” الجليل الأعلى وخط المواجهة هو “واقع مستحيل”.

وقال: “الحديث يدور عن ليلة أخرى من الاستباحة، صافرات الإنذار، الركض نحو الأماكن المحصنة، وواقع مستحيل مرّ على سكان الجليل الأعلى وخط المواجهة، وهذا لا يهم حكومة إسرائيل بتاتاً – لا يمكن الاستمرار في تطبيع هذا الواقع المجنون”.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الإسلامية عملياتها جنوبي لبنان وشمالي فلسطين المحتلة، مكبّدةً الاحتلال الإسرائيلي الخسائر البشرية والمادية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية