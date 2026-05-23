اقتحامات واعتداءات لقوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين، الليلية وفجر اليوم السبت، اقتحاماتها واعتقالاتها واعتداءاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل منذر العدرة من منطقة رجوم إعلي بمسافر يطا جنوب الخليل، أثناء رعيه للمواشي.

وسرق مستوطنون أغنامًا عقب هجومهم على منطقة “هريبة النبي” في مسافر يطا جنوب الخليل، فجر اليوم.

واعتدت مليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية أثناء عملهم بحصاد الأرض في خربة امنيزل بمسافر يطا، وسرقت معداتهم الزراعية، بحماية قوات الاحتلال.

وشهدت عدة أحياء في مدينة نابلس اقتحامات لقوات الاحتلال، طالت البلدة القديمة، والسوق التجاري، ومحيط شارع فيصل، ومخيم العين ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر الجديد وشارع المي.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون منازل المواطنين بالحجارة، في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

ورعى المستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين في خلايل اللوز، وسط استفزازات ومضايقات متعمدة.

وأصيب طفلان بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، الليلة الماضية.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، التي أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة طفلين (سنتان) و(أربع سنوات) بالاختناق.

وضيّق المستوطنون على الأهالي واقتحموا محيط منزل عائلة ابو عواد في ترمسعيا شمال رام الله.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا لانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط دعوات فلسطينية متواصلة للتصدي وتصعيد المواجهة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام