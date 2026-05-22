النفط يرتفع وسط شكوك في إحراز تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الهوة بين الجانبين، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك “بعض الإشارات الإيجابية” في المحادثات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار، أو 2.3 بالمئة، لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتصل إلى 98.08 دولار.

المصدر: رويترز