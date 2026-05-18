أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%



واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وتحت وطأة التطورات الميدانية الأخيرة في الخليج عقب تعرض محطة طاقة نووية في الإمارات لهجوم بالطائرات المسيّرة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.36 دولار، أي ما يعادل 1.24%، لتصل إلى 110.62 دولارات للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.26 دولارات للبرميل، بارتفاع قدره 1.84 دولار أو 1.75%.



ويأتي هذا الصعود في الأسواق الدولية بعد إعلان الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة اخترقت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية، مشيرة إلى نجاحها في اعتراض اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة “براكة” للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالعاصمة أبوظبي، ما أدى إلى اندلاع حريق تم التعامل معه دون تسجيل إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، وفقاً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

المصدر: رويترز