احتفال تأبيني لشهداء طاريا في روضة البلدة تأكيداً على إحياء ذكرى الشهداء

تعظيماً للدماء الزاكية للشهداء الأطهار في بلدة طاريا الذين ارتقوا خلال معركة “العصف المأكول”، نظّمت شعبة طاريا في القطاع الثالث – الغربي لحزب الله احتفالاً تأبينياً عن أرواحهم الطاهرة في روضة شهداء البلدة، بحضور عوائل الشهداء التي تقبّلت التعازي والتبريكات.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى فضيلة الشيخ جعفر حمية كلمة تناول فيها عظمة الشهداء وأهمية إحياء ذكراهم، مؤكداً مكانتهم ودورهم في مسيرة المقاومة.

وتلا الكلمة مجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ محمد صالح، قبل أن يُختتم الاحتفال بتلاوة سورة الفاتحة على أضرحة الشهداء، وفاءً لتضحياتهم.