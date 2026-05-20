وسائل إعلام إسرائيلية: محلّقة مفخخة تابعة لحزب الله تعمل بتقنية الألياف البصرية انفجرت داخل مبنى يتحصن فيه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة قائد اللواء 401 وعدد من الجنود.