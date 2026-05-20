تشييع الشهيد المجاهد محمود شمص في بوداي… تأكيد على التمسك بخيار المقاومة

شيّع حزب الله وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد المجاهد محمود عاصم شمص (كربلا)، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد ومراسم تكريمية وسط مشاركة واسعة من جمهور المقاومة والفعاليات الدينية والاجتماعية.

واستُقبل النعش الطاهر في باحة حسينية “الوعد الصادق” بنثر الورود والأرز، قبل أن تُقام مراسم خاصة تخللتها تأدية قسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين، تأكيداً على الاستمرار في نهج المقاومة.

وانطلق موكب التشييع الذي جاب شوارع البلدة وسط هتافات مؤيدة للمقاومة، وصولاً إلى جامع السيدة زينب (ع)، حيث أُديت الصلاة على الجثمان الطاهر بإمامة فضيلة الشيخ جميل شمص، قبل أن يُنقل لاحقاً ليوارى الثرى في بيروت إلى جانب من سبقه من الشهداء.

وفي كلمة قيادة حزب الله، شدد مسؤول قسم الثقافة والتبليغ في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة على التمسك بخيار المقاومة، مؤكداً أن “سلاح المقاومة يمثل عنوان الكرامة والعزة مهما تعاظمت التهديدات”، ومحيياً عوائل الشهداء على تضحياتهم.