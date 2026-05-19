النفط يهبط أكثر من 2% بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق هجوم كان مقررا على إيران لإتاحة فرصة للمفاوضات لوقف الحرب.

وهبطت عقود خام برنت لشهر يوليو 3.01 دولار (2.7%) إلى 109.09 دولار للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو 1.38 دولار (1.3%) إلى 107.28 دولار. وسجلا الخامان في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما منذ 5 مايو و30 أبريل على الترتيب.

وينتهي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم، فيما انخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار (2%) إلى 102.32 دولار للبرميل.

وقال ترامب إن هناك “فرصة جيدة جدا” للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بعد ساعات من إعلانه تعليق العمل العسكري لإفساح المجال للمحادثات.

ورأى تيم ووترر من كيه.سي.إم تريد أن إشارة ترامب خففت الضغط الفوري لكن المخاطر الأساسية لا تزال، مشيرا إلى أن السوق تراقب ما إذا كانت التصريحات تعني تهدئة فعلية أم وقفا تكتيكيا. وأضاف أن رد طهران وسير حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز يمثلان عوامل حاسمة لمسار الأسعار.

وأدى الصراع إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية قبل الحرب، ما أثار مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن موقف طهران نقل إلى واشنطن عبر باكستان، بينما قال مسؤول باكستاني إن إسلام آباد قدمت اقتراحا جديدا بين الطرفين لكن التقدم بطيء. ونشرت وكالة تسنيم شبه الرسمية أن واشنطن وافقت على رفع عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية خلال المفاوضات، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي.

في سياق منفصل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تمديد إعفاء من العقوبات يتيح شراء النفط الروسي المنقول بحرا لمدة 30 يوما لدعم دول تواجه خطر نقص الطاقة. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية سحب 9.9 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي خفض المخزونات إلى نحو 374 مليون برميل، وهو الأدنى منذ يوليو 2024.

المصدر: وكالة رويترز