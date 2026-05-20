أمن الدولة: هدر وتلاعب بالمازوت المسلم إلى مراكز إيواء في الشمال

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان في بيان لها الاربعاء عن “هدر وتلاعب بالمازوت المسلم إلى مراكز إيواء في الشمال ومصادرة كمية تقدر بـ12 ألف ليتر”.

وقال البيان “بناء على معلومات توافرت لدى المديرية عن وجود هدر وتلاعب بكميات مادة المازوت المسلمة إلى بعض مراكز إيواء النازحين في الشمال حيث باشرت القطعات المختصة في مديرية الشمال الإقليمية إجراءاتها الميدانية بإشراف النيابة العامة المالية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات، وقد أفضت التحقيقات إلى إلزام القيمين على المراكز المعنية بضبط الكميات الموزعة لديهم وتنظيم آليات استخدامها. كما تمت مصادرة كمية من مادة المازوت تقدر بـ12 ألف ليتر، التي تبين وجود مخالفات بطريقة توزيعها وتخزينها لدى أشخاص غير معنيين”.

وأكد البيان أن “التحريات والاستقصاءات لا تزال مستمرة في سائر مراكز الإيواء، بهدف ضبط أي تلاعب أو هدر في كميات المازوت المخصصة للنازحين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظا على المال العام وصوناً للمساعدات المخصصة للأغراض الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام