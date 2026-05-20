مسؤول إيراني لترامب: قواتنا البحرية قادرة على إغراقكم في أعماق البحر

قال مساعد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد أكبر زاده “إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أنه يستطيع فتح مضيق هرمز بالقوة وبحاملات الطائرات، فليعلم أن القوة البحرية نفسها التي قال إنها انتهت، ستغرقه في أعماق البحر”.

وتابع مساعد قائد القوات البحرية، في حديث له الأربعاء “على أعدائنا أن يعلموا أنه إذا ظنّوا أن استهداف البنية التحتية لهذه الأمة سيجبرها على التراجع، فهذا خطأ محض”، وأضاف: “لقد أثبتت هذه الأمة خلال 47 عامًا أنها قد تُجرح، لكنها لا تتنازل عن أرضها”.

المصدر: الاعلام الحربي