المفتي عبد الله من مكة: ليكن الحج محطةً للإصلاح وتعزيز قيم التعاون والمحبة بين الناس

واصل نائب رئيس “بعثة الحج اللبنانية” الشيخ حسن عبد الله جولاته التفقدية للحجاج اللبنانيين في مكة المكرمة.

وبالمناسبة، شدد الشيخ عبد الله على “أهمية أن ينعكس أداء المناسك على سلوك الإنسان الحاج في حياته الشخصية والعامة، وأن يكون الحج محطةً للإصلاح النفسي والأخلاقي وتعزيز قيم التعاون والمحبة والانفتاح بين الناس”.

وأثنى الشيخ عبد الله على “الجهود التي تبذلها حملات الحج اللبنانية في رعاية الحجاج وتأمين راحتهم”، داعياً “الجميع إلى الالتزام بأجواء العبادة والوحدة والتقيد بالتعليمات التي تسهم في إنجاح موسم الحج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام