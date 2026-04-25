امن الدولة: اعتراض دورية خلال تنفيذ اشارة قضائية في بيروت وإطلاق نار بالهواء

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

” إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى.

يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية” .

وفي السياق كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر “اكس”: “ما شهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر احد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين وإطلاق النار وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب او الذرائع. إنني اعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. أدعو اخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، حفاظاً على امن عاصمتنا الغالية وسلامة اهلنا فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام