    ردا على مزاعمه..قاليباف لترامب: المحطة التالية هي وصول سعر النفط الى 140 دولارا


      كتب رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف، منشورا له باللغة الانجليزية في منصة (ايكس) ردا على مزاعم الرئيس الاميركي بانفجار آبار النفط الايرانية تلقائيا بعد 3 ايام من الحصار وعدم تصدير النفط.


      وكتب قاليباف في منشوره: “لقد مضت ثلاثة أيام ولم ينفجر أي بئر نفط. يمكننا أن نمدد هذه المدة إلى 30 يوماً، ونبثّ هنا صور الآبار مباشرة”.


      وتابع قاليباف: “هذا النوع من النصائح السخيفة هو ما تتلقاه الحكومة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذي يروّج أيضاً لفكرة الحصار، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 120 دولاراً.


      المحطة التالية لسعر النفط هي 140 دولاراً”.


      وختم قاليباف: المشكلة ليست فقط في الأفكار الخاطئة، بل في طريقة التفكير والعقلية الخاطئة”.

      المصدر: العالم

