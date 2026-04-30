قوات الاحتلال والمستوطنون يحتجزون فلسطينيين في الخليل ويعتدون عليهم بالضرب

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمساندة مستوطنين، عدداً من الفلسطينيين بينهم فتاة، خلال اقتحام منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وسط اعتداءات أدت إلى إصابة اثنين بجروح ورضوض، أحدهما مسن.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا خربة مغاير العبيد وداهموا منازل المواطنين، محاولين سرقة أغنامهم تحت حماية قوات الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين واحتجزت عدداً منهم بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، في مشاهد وثّقت عمليات تنكيل مباشرة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتشهد منطقة مسافر يطا تصعيداً متواصلاً في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان والسيطرة على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وبحسب معطيات فلسطينية، تصاعدت وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إلى جانب موجة اعتقالات واسعة، في ظل استمرار الانتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم.

المصدر: وكالة الأناضول