تصعيد استيطاني واسع في الضفة .. إحراق منازل وإصابات واعتقالات

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الليلة، تصعيدًا لافتًا في اعتداءات المستوطنين، أسفر عن إحراق منازل ومركبات، وإصابات بين المواطنين، إلى جانب اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق.

ففي جنوب جنين، أقدم مستوطنون على إحراق عدد من المنازل والمركبات في قرية الفندقومية، فيما حاول الأهالي احتواء النيران والتصدي للهجوم. وفي جنوب طولكرم، أُصيب مواطنان برصاص الاحتلال، أحدهما بجروح خطيرة في الرقبة والصدر، وفق ما أفادت به طواقم الإسعاف.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أُصيب مواطنان واعتُقل ثلاثة آخرون خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، التي اقتحمت منازل واعتدت على السكان، ما أدى إلى وقوع إصابات بين أفراد عائلة محلية.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق متفرقة، بينها الأغوار الشمالية حيث تعرض مواطنون لاعتداءات بغاز الفلفل، إضافة إلى هجمات بالحجارة طالت مركبات على طرق رئيسية قرب رام الله ونابلس وبيت لحم.

كما شهدت عدة مواقع تجمعات للمستوطنين ترافقت مع اعتداءات على الطرق والمركبات، في ظل حالة توتر ميداني متصاعد شملت إغلاق بعض البلدات واقتحام أطراف قرى جنوب نابلس.

