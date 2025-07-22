لبنان

العسكريون المتقاعدون يُمهلون الحكومة حتى نهاية تموز

أمهل العسكريون المتقاعدون الحكومة، حتى نهاية تموز، لدفع المساعدة المالية المستحقة للعسكريين والمتقاعدين، من دون أي تأخير إضافي.

وعُقد اجتماع في المقر الرئيسي لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في عين الرمانة، اليوم، ضمّ قيادة الرابطة وأعضاء من الهيئة التنفيذية، إلى جانب وفد كبير من تجمع العسكريين المتقاعدين، حيث جرى البحث في التطورات المرتبطة بالحقوق المطلبية.

وأكد المجتمعون، في بيان، «وحدة الموقف والتضامن الكامل»، مجددين «دعم تجمع العسكريين المتقاعدين الكامل لرئاسة الرابطة في جهودها مساعيها الجدية لتحصيل الحقوق المشروعة للعسكريين المتقاعدين». وأكد الجانبان «التزامهما الكامل بمضمون ورقة المطالب التي تم تسليمها إلى رئيس الحكومة، وبكافة بنودها».

ووجه المجتمعون «إنذاراً واضحاً للحكومة، يقضي بإعطاء مهلة حتى نهاية تموز لدفع المساعدة المالية المستحقة للعسكريين والمتقاعدين، من دون أي تأخير إضافي»، وشددوا على «تكثيف الاتصالات والضغط لتنفيذ هذا الاستحقاق، وإعلان الجهوزية لاتخاذ خطوات تصعيدية مناسبة في حال التخلف عن الدفع».

كما شدّد الجانبان على «تعزيز العمل المشترك والتنسيق في كافة القضايا المطلبية»، حيث أعرب وفد التجمع عن «تقديره لقيادة الرابطة وجهودها في الدفاع عن حقوق المتقاعدين».

وكان تجمع العسكريين المتقاعدين قد سلّم كتاباً إلى رئيس الحكومة، نواف سلام، عرض فيه جملة من المطالب.

ودعا التجمع رئاستي الجمهورية والحكومة إلى «إنصاف عائلات الشهداء والشهداء الأحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين».

المصدر: مواقع