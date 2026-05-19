    تقارير غربية: إيران تتجاوز الحصار الأميركي وتواصل إدارة وتخزين صادراتها النفطية

      كشفت تقارير اقتصادية وملاحطات تتبع الشحنات البحرية أن إيران تمكنت من احتواء تداعيات الحصار الأميركي المفروض على موانئها النفطية، عبر إدارة الإنتاج والتخزين بشكل يضمن استمرار تدفق صادراتها النفطية.

      وبحسب شركة “تانكر تراكرز” المتخصصة بتتبع حركة ناقلات النفط، فإن وضع التخزين في إيران لا يبدو حرجاً، مشيرة إلى أن طهران ما تزال قادرة على التحكم بإنتاجها النفطي وتخزين كميات منه داخل منشآتها البرية.

      كما أفادت شبكة “بلومبيرغ”، نقلاً عن صور أقمار صناعية، بأن عدد ناقلات النفط الراسية في جزيرة خارك بلغ أعلى مستوياته منذ بدء الحصار الأميركي، في مؤشر على استمرار النشاط النفطي الإيراني رغم القيود المفروضة.

      وأشارت التقارير إلى أن تراكم الناقلات في المنطقة يعكس قدرة إيران على التكيف مع الضغوط الاقتصادية، عبر إدارة مرنة لسلسلة التوريد والتخزين، بما يحد من تأثير الإجراءات الأميركية على صادراتها النفطية.

      المصدر: وكالة تسنيم

