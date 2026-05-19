الحرب على إيران تُكبّد الاقتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات… والطيران والسيارات الأكثر تضرراً

كشفت تقارير اقتصادية أن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران تسببت بخسائر وتكاليف إضافية ضخمة للشركات العالمية تجاوزت خمسةً وعشرين مليار دولار حتى الآن، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع على الأسواق العالمية وقطاعات الطاقة والنقل والصناعة.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، استناداً إلى مراجعة بيانات وتصريحات صادرة عن أكثر من 279 شركة مدرجة في البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية، فقد أدت الحرب إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة واضطرابات واسعة في سلاسل التوريد والتجارة، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأشارت التقارير إلى أن العديد من الشركات اضطرت إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحد من الخسائر، شملت رفع الأسعار وتقليص الإنتاج وإعادة هيكلة الوظائف، فيما لجأت شركات أخرى إلى منح موظفيها إجازات قسرية أو تعليق بعض أنشطتها التشغيلية بسبب ارتفاع كلفة الوقود وتراجع الطلب.

ووفق المعطيات، كان قطاع الطيران الأكثر تضرراً، بعدما تكبد نحو خمسة عشر مليار دولار من التكاليف الإضافية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات، الذي تضاعف تقريباً منذ اندلاع الحرب.

كما حذّرت شركة “تويوتا” من احتمال تسجيل خسائر تصل إلى 4.3 مليارات دولار، في حين أعلنت شركة “بروكتر آند غامبل” خسائر تقارب مليار دولار بعد احتساب الضرائب، في مؤشر على اتساع تأثير الأزمة على قطاعات الصناعة والاستهلاك العالمية.

وأشار التقرير إلى أن أزمة مضيق هرمز دفعت أسعار النفط إلى تجاوز مئة دولار للبرميل، بزيادة تفوق خمسين بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والطاقة في مختلف أنحاء العالم.

ويرى محللون اقتصاديون أن تباطؤ النمو العالمي وتراجع القدرة الشرائية جعلا من الصعب على الشركات تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، الأمر الذي يهدد بتآكل هوامش الأرباح خلال الفصول المقبلة، وسط استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب وتداعياتها الاقتصادية الدولية.

المصدر: وكالة تسنيم