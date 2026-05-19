اتفاق أجور يوقف إضراب خط قطارات لونج آيلاند الأمريكية ويستعيد حركة الركاب

توصل المفاوضون الإثنين إلى اتفاق يضع حدا لإضراب شل خدمات خط سكة حديد لونج آيلاند، أكثر أنظمة القطارات المخصصة للركاب ازدحاما في أمريكا الشمالية، وأعاد حركة القطارات المجدولة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في منشور على منصة “إكس” إن الاتفاق “يوفر زيادات في أجور العمال مع حماية الركاب ودافعي الضرائب”، مشيرة إلى أن الخدمة ستستأنف اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء.

واندلع الإضراب عند الساعة 12:01 صباح السبت بعد فشل مفاوضات استمرت منذ عام 2023 بين هيئة النقل الحضري والنقابات الخمس التي تمثل نحو نصف قوة العمل في النظام.

ويعتمد على هذا الخط نحو 250 ألف راكب يوميا فهو يربط مدينة نيويورك بضواحيها الشرقية. وطالبت النقابات بزيادات أجور لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما حذرت الهيئة من أن المطالب الأولية قد ترفع أسعار التذاكر وتؤثر على مخصصات الرعاية الصحية.

المصدر: اسوشييتد برس