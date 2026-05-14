النائب قبلان يرد على جعجع

‏ كتب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان عبر حسابه على منصة “إكس”: ‏رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع يقول: “الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب وليس رئيس السلطة التنفيذية”…شكراً على التوضيح والاكتشاف! بس حضرتك مين؟وشو؟…. كمان عم تقول بنفس الخبر: “أنا بالمبدأ ضد اي عفو عام” … اف.اف…عفوك يارب. فعلاً اقتربت الساعة”.

وكان جعجع قال ردا على سؤال صحفي حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من المفاوضات، أنّ “بري رئيس مجلس النواب وليس رئيس السلطة التنفيذيّة التي تتولّى عمليّة التفاوض، وحين ترسَل نتيجة المفاوضات الى البرلمان يمكنه، كرئيس كتلة نيابيّة، أن يعطي رأيه بها”.