إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: 4 مصابين بانفجار طائرة مفخخة بدون طيار اليوم في رأس الناقورة في المركز الطبي للجليل احدهم في حال حرجة داخل العناية المركزة وآخر حاله متوسطة فيما الاثنان الآخران في حال مستقرة