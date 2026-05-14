شلل هرمز يضرب التجارة العالمية.. عملاق الشحن هاباغ لويد يخسر عشرات الملايين أسبوعيا

أعلنت شركة هاباغ لويد “Hapag-Lloyd” الألمانية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، أنها تتكبد خسائر إضافية تتراوح بين 50 و60 مليون دولار أسبوعيا نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز.

ويؤشر الإعلان الجديد إلى التأثير العميق للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وانعكاساتها الكبيرة على حركة التجارة الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، إن التكاليف الإضافية تعود إلى ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب اضطرار الشركة إلى نقل جزء من البضائع عبر الشاحنات والسكك الحديدية بدلا من المسارات البحرية التقليدية.

وأوضح يانسن أن الشركة تتوقع رفع أسعار الشحن خلال الأشهر المقبلة لتعويض الخسائر المتزايدة، معتبرا أن ذلك “أمر عادل”، في ظل القفزة الكبيرة في تكاليف التشغيل الناجمة عن الحرب والتوترات المستمرة في الخليج، ما ينذر بارتفاع الأسعار وازدياد التضخم عالميا.

وكشف المسؤول التنفيذي أن نتائج الشركة في الربع الأول من عام 2026 جاءت “غير مرضية إلى حد ما”، بعدما سجلت خسائر بلغت 219 مليون يورو، مشيرا إلى أن الاضطرابات الجوية في أوروبا وأمريكا الشمالية زادت من الضغوط، إلى جانب التداعيات المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن أربع سفن تابعة للشركة ما تزال عالقة داخل الخليج، في حين تمكنت سفينتان فقط من مغادرة المنطقة منذ اندلاع الصراع أواخر فبراير، ما يعكس حجم التعطيل الذي أصاب أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة والبضائع في العالم.

ويرى خبراء أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والشحن عالميا، مع انتقال التكاليف الإضافية تدريجيا إلى المستهلكين والأسواق الدولية.

المصدر: شبكة سي أن أن الاميركية (CNN)