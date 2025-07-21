اقتصاد

الصين تقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير

قرر بنك الشعب الصيني، صباح الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5 بالمئة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

وتُظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين انخفض إلى حوالي 3.3 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 45 نقطة أساس عن العام السابق، بينما انخفض سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي 3.1 بالمئة، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس.

وتعهدت الصين باعتماد سياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل في عام 2025، وفقًا لتقرير رسمي للحكومة الصينية هذا العام.

المصدر: مواقع