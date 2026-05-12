اميركا تفرج عن 53 مليون برميل من احتياطها لكبح الاسعار



أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت طرح أكثر من 53.3 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى كبح جماح الارتفاع المتصاعد في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب ضد إيران.



ومنحت الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأميركية 53.3 مليون برميل لعدة شركات كبرى، شملت شركة تجارة النفط “ترافيجورا جروب” وشركة التكرير الأميركية “ماراثون بتروليوم كورب”، في محاولة لضخ موجة من النفط المتاح لضبط الأسواق.



وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن “ترافيجورا” استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 13 مليون برميل، تلتها شركتا “ماراثون” و”إكسون موبيل كورب”. وتأتي هذه الكميات القياسية المتدفقة من النفط الحكومي إلى الأسواق في سياق مساعي واشنطن للسيطرة على أسعار الوقود قبل بدء موسم القيادة الصيفي المزدحم.

المصدر: صحيفة الديار