    تقرير: خلافاً لادعاء ترامب.. العديد من ناقلات النفط الإيرانية تعبر مضيق هرمز


      وكالة تسنيم تورد تقارير لمنظمات ومؤسسات دولية تظهر عبور نحو 16 ناقلة نفط مرتبطة بإيران من مضيق هرمز خلال نيسان/أبريل، رداً على مزاعم ترامب بشأن إحكام الحصار البحري.


      قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، الثلاثاء، إنّ العديد من ناقلات النفط المرتبطة بإيران عبرت مضيق هرمز، وذلك رداً على ادّعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحصار البحري.


      وقالت الوكالة: “في حين ادّعى ترامب عدم تجاوز أيّ سفينة للحصار الأميركي، أكدت مؤسسة ‘تانكر تركرز’ عبور 16 ناقلة نفط مرتبطة بإيران من مضيق هرمز خلال شهر نيسان/أبريل الماضي”.


      كما أوردت “تسنيم” بلاغات عديدة لمؤسسة “كبلر”، المتخصصة في رصد البيانات البحرية، خلال شهر نيسان/أبريل عن عبور سفن مرتبطة بإيران.


      يُذكر أنّ الوكالة أوردت هذه التقارير رداً على تصريحات لترامب، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال فيها، متحدثاً عن الحصار الأميركي المفروض على السواحل والموانئ الإيرانية : “الحصار مذهل. إنه كقطعة من الفولاذ. لن يتحدى أحد هذا الحصار”.
      وأعلن الرئيس الأميركي، في 12 نيسان/أبريل الفائت، فرضَ حصار بحري على السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه، لافتاً إلى عزم بلاده على الاستمرار في هذا الحصار حتى التوصّل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.


      في المقابل، تعمد إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التابعة للدول المعادية لها، مع منح بعض الاستثناءات لسفن الدول التي تنسّق معها للعبور عبر الممرات التي حدّدها حرس الثورة الإسلامية.

      المصدر: قناة الميادين

