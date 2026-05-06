    تراجع أسعار النفط مع حديث ترامب عن تقدم نحو اتفاق مع إيران


      تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، بعدما أشار الرئيس ترامب لاحتمال ‌التوصل إلى اتفاق مع إيران.


      وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 1.52 دولار، أو 1.38 بالمئة، إلى 108.35 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 4 بالمئة في الجلسة السابقة.


      وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو حزيران 1.50 دولار، أو 1.47 بالمئة، إلى 100.77 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9 بالمئة في اليوم السابق.

      وقال ⁠ترامب على نحو غير متوقع أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران، دون أن يقدم تفاصيل عن الاتفاق.

      المصدر: رويترز

      هبوط أسعار النفط مع إعلان ترامب المتعلق بالسفن العالقة في مضيق هرمز

      أسعار النفط تقفز لـ125$.. وسط جمود المحادثات بين واشنطن وطهران

      ارتفاع أسعار النفط وسط تقارير عن تمديد الحصار البحري على إيران

