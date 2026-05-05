روبيو يعلن انتهاء المرحلة الهجومية من عملية ما يسمى “الغضب الملحمي” ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الهجومية من العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، والتي حملت اسم “الغضب الملحمي”.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها روبيو للصحفيين في البيت الأبيض، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس بانتهاء هذه المرحلة.

وقال روبيو ردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية العسكرية قد انتهت: “أعتقد أنك تربط الأمور، إن عملية (إبيك فيوري) قد انتهت. كما أبلغ الرئيس الكونغرس، لقد انتهينا من تلك المرحلة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد قرابة شهر من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين واشنطن وطهران.

المصدر: يونيوز