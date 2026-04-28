روبيو يشبه السيطرة على المضايق بالسلاح النووي

شبه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السيطرة على المضايق الاستراتيجية بامتلاك سلاح نووي.

وقال روبيو في تصريح لقناة “فوكس نيوز” في معرض حديثه عن النزاع مع إيران، يوم الاثنين، إن “المضايق بشكل أساسي تساوي سلاحا نوويا اقتصاديا يحاولون استخدامه ضد العالم، وهم يتبجحون بذلك”.

وتابع: “هم ينصبون لافتات في طهران للتبجح بأنهم قادرون على احتجاز 25 أو 20% من الطاقة العالمية رهينة. وتخيلوا ماذا سيكون لو كانت لديهم إمكانية الحصول على السلاح النووي. إنهم سيحتجزون المنطقة بأسرها كرهينة”.

يذكر أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها على خلفية استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

وقد أسفر إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 25% من توريدات الطاقة العالمية، عن ارتفاع أسعار والغاز في الأسواق العالمية.

المصدر: فوكس نيوز