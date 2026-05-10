الصمد: الإحتلال يواجه مقاومة شرسة وهو غير قادر على البقاء في الأراضي المحتلة

إستقبل النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون، وفداً من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية برئاسة المنسق العام للقاء الدكتور جاك رستم، أكد على تأييد مواقف النائب الصمد “الوطنية والجريئة والصادقة”.

وأعلن أعضاء الوفد “تضامننا التام معكم في كل الأوقات، واعتزازنا بكم وبأحرار الأمة أمثالكم الذين يمثلوننا خير تمثيل، أمّا العملاء والخونة فمصيرهم إلى مزبلة التاريخ”.

وأكدوا أن “الإحتلال الاسرائيلي قد يستطيع أن يدخل ويحتل بعض الأراضي في الجنوب، لكنّه يواجه بمقاومة شرسة لم يواجهها من قبل، ما يجعله غير قادر على البقاء في الأراضي المحتلة والثبات فيها”.

ورد الصمد بكلمة رحب فيها بالوفد، وأبدى أسفه ل”وصولنا إلى هذا الزمن الرديء الذي يجري فيه التطاول على رموزنا التاريخية والقومية والعربية والوطنية”، مؤكّداً أنّ “منطلقاتنا الفكرية والعقائدية والإيمانية التي يجب أن يتمسك بها كلّ إنسان وكل عربي وكل مسلم ملتزم هي أنّ إسرائيل عدوتنا إلى يوم القيامة، لأنّهم قتلة الأنبياء والأبرياء والمدنيين والأطباء ورجال الإسعاف والدفاع المدني والإعلاميين”.

وأبدى الصمد عتبه على “بعض رجال الدين الذين أصبحوا للأسف موظفين عند كل من يدفع لهم أكثر، بدلاً من أن يدافعوا عن الحق والعدل والقيم والمبادئ، ما جعلهم يسيئون إلى الموقع الديني الذي يشغلونه”، وقال: “ليأخذوا المواقف التي يريدون، لكنّ بوصلتنا كانت وستبقى فلسطين، وأضعف الإيمان أن نقول كلمة الحق والوقوف إلى جانب المقاومة التي تدافع عن الأرض بمواجهة المحتل والدعاء لها بالنصر، وأن نستقبل إخوتنا النازحين ونساعدهم”.

وأشار إلى أن “تطورات العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي على محور المقاومة أثبتت أن إيران عصية على الكسر، وأن المقاومة في الجنوب صامدة وتدفع أثماناً كبيرة مقابل ذلك من سقوط شهداء ودمار ونزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا العدو لم يتمكن ولن يتمكن من إخضاعنا وإذلالنا، لأنّ الأرض شاء أم أبى هي لأهلها مهما طال الإحتلال”.

ودعا الصمد إلى “ضرورة أن نربي الأجيال الناشئة على أن قضية فلسطين لها بعد إنساني إلى جانب بُعدها الديني، وأن نستفيد من التضامن العالمي الواسع مع قضية فلسطين بمواجهة المحتلين الصهاينة، وأن نكون أوفياء لمن ضحّى ويُضحّي في سبيل هذه القضية”.

وكان الصمد قد استقبل رؤساء بلديات ومخاتير ووفوداً من الضنية والمنية وطرابلس والشمال راجعته في قضايا عامة وخاصة.