جمهورية بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً ضد جندي صهيوني بتهم جرائم حرب في غزة

أعلنت مؤسسة مؤسسة هند رجب أنها “نجحت في الدفع نحو فتح تحقيق جنائي أولي في جمهورية بيرو ضد جندي إسرائيلي من الكتيبة 424 التابعة للواء “جفعاتي”، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في قطاع غزة”.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن النيابة الجنائية المركزية المختصة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في بيرو قررت في 28 نيسان/أبريل فتح تحقيق لمدة 15 يوماً، بعد بلاغ قانوني يفيد بوجود الجندي داخل الأراضي البيروفية وتحديداً في العاصمة ليما أو مدينة كوسكو، ما يفعّل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

وأوضح البيان أن “ملف الشكوى يستند إلى أدلة رقمية وصور وشهادات توثق، وفق الادعاءات، مشاركة الجندي في عمليات تدمير واسعة لأحياء مدنية في غزة، بينها حي الرمال ومخيم جباليا، إضافة إلى استهداف مناطق قريبة من مرافق طبية ومقار تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا”.

وأكدت المؤسسة أن الجندي كان جزءاً من وحدات عسكرية شاركت في عمليات برية واسعة، مشيرة إلى أن الكتيبة 424 تُذكر بشكل متكرر في ملفات تحقيق تتعلق بالحرب على غزة.

من جهته، اعتبر مدير المؤسسة دياب أبو جهجه أن “قرار بيرو يمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية”، داعياً إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه في حال تأكد وجوده على الأراضي البيروفية، فيما شددت محامية المؤسسة على أن الملف يتضمن “أدلة رقمية موثقة” تدعم فتح المسار القضائي.

المصدر: العربي الجديد