رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ابراهيم عزيزي: لن يدار مضيق هرمز بمنشورات ترامب المضللة

حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في النظام الذي أعلنت عنه إيران لإدارة مضيق هرمز، سيعتبر انتهاكا مباشرا لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاءت هذه التصريحات في رد مباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأحد، عن “مشروع الحرية”، وهي عملية إنسانية وعسكرية تهدف إلى تحرير السفن العالقة في المضيق والتي تعاني أوضاعا إنسانية صعب، على حد قوله.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن رئيس اللجنة قوله: “لن يتم تحديد مصير الملاحة في الخليج عبر سيناريوهات تبادل الاتهامات الأمريكية، طهران هي التي تحدد قواعد الاشتباك، وأي تحرك أمريكي لتوجيه السفن دون التنسيق معنا سيعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء”.

وقال عزيزي “لا أحد داخل المنطقة يُصدق السيناريوهات الهوليوودية لترامب حول الأوضاع الإنسانية”، وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب تحاول تلميع صورتها من خلال “مشروع الحرية” لتخفيف الضغط الداخلي عليها بعد 60 يوما من الحرب.

المصدر: موقع المنار