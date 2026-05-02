    ألمانيا | تظاهرات عيد العمال.. الآلاف يرفعون شعارات العدالة الاجتماعية وينددون بالحروب

      شهدت العاصمة الألمانية برلين أمس الجمعة، انطلاق مظاهرات عيد العمال السنوية بمشاركة آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في شوارع المدينة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

      وجاءت المسيرات هذا العام تحت شعارات تركز على “العدالة الاجتماعية” و”رفض الحروب”، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وضغوط التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

      ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برفع الأجور لمواجهة تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب على الأثرياء لدعم الخدمات العامة، كما ندد المشاركون بالصراعات الدولية المسلحة، مطالبين الحكومة الألمانية بتبني سياسات تعزز السلام والحلول الدبلوماسية بدلاً من زيادة الإنفاق العسكري.

      وعلى الرغم من الطابع السلمي للغالبية العظمى من المسيرات، إلا أن الشرطة ظلت في حالة تأهب قصوى، خاصة في أحياء “كرويتسبرغ” و”نويكولن”، لتجنب وقوع أي مناوشات اعتادت أن تشهدها مظاهرات “الأول من ايار / مايو” التاريخية في برلين.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      المتحدث باسم البنتاغون: وزير الحرب أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

      سياسي ألماني: ميرتس قد يستخدم انسحاب قوات أمريكية من بلاده كذريعة لمزيد من عسكرة ألمانيا

      ترامب: ندرس تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا

