ترامب: ندرس تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”، يوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة تدرس التقليص المحتمل للقوات في ألمانيا، وسيتخذ القرار خلال فترة قصيرة”.

يذكر أن عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 38 ألف عسكري، وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من ألمانيا أو تقليص عددها منذ توليه منصب الرئاسة.

وفي الفترة الأخيرة انتقد الرئيس الأمريكي موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاه النزاع حول إيران، حيث رفضت ألمانيا المشاركة في العملية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية.

المصدر: روسيا اليوم