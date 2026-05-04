الحكومة الإيرانية توافق على تشغيل معبر “هلالة الشمالية” ليصبح ثالث منفذ رسمي لإيلام مع العراق

أعلن مساعد منسق الشؤون الاقتصادية لمحافظة إيلام، عباس ميرزاد، عن الموافقة النهائية للحكومة على تشغيل ثالث معبر رسمي للمحافظة مع العراق، مشيراً إلى أن الموافقة على سوق “هلالة الشمالية” الحدودي تُعد خطوة مهمة لتسهيل تصدير واستيراد السلع الأساسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون التجاري مع الجارة الغربية لإيران.

وقال ميرزاد إن هذا الحدث الاقتصادي الهام جاء بعد زيارات متعددة لمسؤولين وطنيين ومحليين إلى العراق لدراسة القدرات الحدودية، مضيفاً: مع تشغيل سوق هلالة الشمالية الحدودي، سنشهد زيادة في الصادرات، وتسهيل استيراد السلع الأساسية، وارتفاع الإيرادات، وتوسيع الروابط الاقتصادية مع العراق عبر هذا المعبر.

وأشار ميرزاد إلى قرار مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير الماضي، الذي يسمح باستيراد السلع الأساسية عبر المحافظات الحدودية بعد إلغاء الدولار التفضيلي، موضحاً أن بعض المحافظات استفادت بشكل جيد من هذه القدرة الحدودية، ونظراً لآثارها الإيجابية، تم تمديد هذا الترخيص، كما فُوِّضت صلاحيات خاصة للمحافظين لاستيراد السلع الأساسية.

وشدد مساعد منسق الشؤون الاقتصادية لمحافظة إيلام على أهمية الحدود البالغ طولها 430 كيلومتراً مع العراق، مؤكداً أن إنشاء سوق حدودي في هذه المنطقة سيسهم بشكل كبير في تأمين السلع الأساسية واحتياجات السكان، خاصة في الظروف الراهنة.

وتابع ميرزاد: إن محافظة ديالى العراقية، التي تقع على الجانب الآخر من حدود هلالة الشمالية، تمتلك قدرة عالية في إنتاج المنتجات الزراعية والخضروات والتمور، لافتاً إلى أن قربها من بغداد بنحو 80 كيلومتراً يُعد أحد المؤشرات الرئيسية لتسريع افتتاح معبر هلالة الشمالية.

وأوضح أن هذا الموضوع نوقش في اللجنة الأولى لهيئة تطوير التجارة، وتم الحصول على موافقتها، مضيفاً أنه بعد استكمال الإجراءات الإدارية واللجان ذات الصلة، بما فيها اللجنة الاقتصادية، والموافقة النهائية في مجلس الوزراء، سيتحول هلالة الشمالية إلى ثالث معبر رسمي لمحافظة إيلام مع العراق، مشيراً إلى أن البنى التحتية اللازمة مثل المياه والكهرباء والطرق متوفرة لهذا المعبر.

وعبّر ميرزاد عن أمله في أنه، ونظراً لاستقبال مسؤولي محافظة ديالى العراقية لهذه القدرة الحدودية الخاصة، سيتم الاستفادة منها على النحو الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة وتلبية الاحتياجات السلعية لكلا البلدين.

يُذكر أن محافظة إيلام تتمتع بحدود بطول 430 كيلومتراً مع العراق، وتتميز بالأمان وقصر المسافة والمشتركات العرقية والدينية مع المحافظات العراقية المقابلة، وخلال مراسم الأربعين الحسيني سنوياً يعبر أكبر عدد من الزوار براً عبر هذه المحافظة. ويقع معبر هلالة الشمالي في مدينة تشافار، فيما تمتلك إيلام حالياً معبرين رسميين هما مهران وتشيلات دهلران.

المصدر: وكالة ارنا