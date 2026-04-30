“السفارة الأميركية” تزعم أن اللقاء بين عون ونتنياهو سيمنح لبنان فرصة للحصول على “ضمانات ملموسة”

قالت “السفارة الأميركية” في لبنان، في بيان لها الخميس “يقف لبنان عند مفترق طرق، وأمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه وصياغة مستقبله كدولة ذات سيادة حقيقية ومستقلة”.

وزعمت السفارة أن “الانخراط المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهما دولتان جارتان ما كان ينبغي أن تكونا يومًا في حالة حرب، يمكن أن يشكّل بداية نهضة وطنية”، وادّعت أنه “قد أتاح التمديد في وقف الأعمال العدائية، الذي تحقق بطلب شخصي من الرئيس دونالد ترامب، للبنان مساحة وفرصة لطرح جميع مطالبه المشروعة على الطاولة مع الاهتمام الكامل من حكومة الولايات المتحدة”.

كما زعمت السفارة الأميركية أن “اجتماعًا مباشرًا بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برعاية الرئيس ترامب، من شأنه أن يمنح لبنان فرصة للحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة، ووحدة الأراضي، وحدود آمنة، ودعم إنساني وإعادة الإعمار، والاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية على كل شبر من أراضيها، بضمانة من الولايات المتحدة”.

وقالت السفارة “إنها لحظة لبنان ليقرر مصيره بنفسه، وهو مصير يخص جميع أبنائه. والولايات المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان وهو يغتنم هذه الفرصة بثقة وحكمة. لقد انتهى زمن التردد”.

