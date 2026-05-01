ترامب يعلن موقفه من شن ضربات أمريكية جديدة على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، إنه غير مقتنع تماما بضرورة توجيه ضربات جديدة لإيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال رده على سؤال هل يسعى رئيس الولايات المتحدة ترامب إلى انتهاك وقف إطلاق النار: “لا أعرف إن كنا نحتاج إلى ذلك. ربما سنحتاج إليه لاحقا”.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران تبدو “مهتمة بالتوصل إلى اتفاق”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن إيران كانت عنيدة في المفاوضات، قال ترامب إنه لم يفهم المقصود من السؤال.

وتابع ترامب القول “لا أعرف ما المقصود هنا بكلمة العناد، لأنه في الأساس لا أحد سواي وعدد قليل من الآخرين يعرف كيف تسير هذه المفاوضات. إنهم يريدون حقا إبرام صفقة”.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران في 28 شباط / فبراير، وفي 7 نيسام / أبريل، أعلن ترامب وقفا متبادلا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع الجمهورية الإسلامية. ووفقا لطهران، استشهد 3375 إيرانيا في غارات أمريكية إسرائيلية خلال الأربعين يوما التي استمرت فيها الحرب.

في 11 نيسان / أبريل، عقدت طهران وواشنطن محادثات في إسلام آباد، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تسوية طويلة الأمد للنزاع بسبب عدد من الخلافات، وفي 21 نيسان / أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي نيته تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن طهران لا تنوي الاعتراف بتمديد واشنطن الأحادي لوقف إطلاق النار، وستتصرف وفقا لمصالحها الخاصة.

وزير الحرب الأمريكي: وقف إطلاق النار يؤجل مهلة الـ 60 يوما للحصول على موافقة الكونغرس

يذكر ان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قال إن “واشنطن قد تواصل الحرب ضد إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونغرس التي يراها العديد من المشرعين ضرورية بعد 60 يوما من نشر القوات”.

وأفاد وزير الحرب الأمريكي أمام لجنة بمجلس الشيوخ، الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد أدى إلى تعليق تلك المهلة.

وقال هيغسيث “نحن في حالة وقف إطلاق نار حاليا، وفهمنا للأمر هو أن ساعة الـ 60 يوما تتوقف مؤقتا أو تنتهي عند وقف إطلاق النار”.

ولا ينص “قانون سلطات الحرب” لعام 1973 الذي تم تمريره بعد التجربة الأمريكية الكارثية في حرب فيتنام، على أي شيء يتعلق بتعليق المهلة النهائية في حالة وقف إطلاق النار.

ويحد هذا القانون من الانتشار العسكري دون موافقة الكونغرس لمدة أقصاها 60 يوما.

وتشير معظم وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن فترة الـ 60 يوما تنتهي يوم الجمعة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس في 2 مارس بعد بدء الحرب في 28 فبراير.

ومع ذلك وبناء على كيفية الحساب، فإن الـ 60 يوما المذكورة في نص القانون قد تنتهي بحلول منتصف ليل الأول من مايو أو منتصف ليل الثاني من ايار / مايو.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، فإن مدة العمليات التي لم يصرح بها الكونغرس لا تتجاوز ستين يوما إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى تسعين يوما إذا قدم الرئيس للكونغرس شهادة خطية تثبت وجود “ضرورة عسكرية لا مفر منها” تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية وتستدعي هذا التمديد.