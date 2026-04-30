خسائر العدو تتزايد.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد عناصره وإصابة آخرين

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي في لواء “غولاني” وإصابة آخر خلال معارك في جنوب لبنان إثر هجوم بمحلّقة مفخّخة.

وأفادت وسائل إعلام صهيونية أن “حدثاً أمنياً وقع في جنوب لبنان، وقد تم تبليغ عائلات الجنود”، وأضافت أن “الجندي الذي قُتل اليوم هو الثالث خلال أيام بسبب محلّقات مفخّخة في جنوب لبنان”.

وذكرت صحيفة “معاريف” الصهيونية أن “جندياً إسرائيلياً قُتل وأُصيب 15 آخرون بضربات نفّذها حزب الله اليوم بواسطة محلّقات مفخّخة”.

كما أكّدت “القناة 15” الصهيونية “إصابة جنديين إسرائيليين بمحلّقة مفخّخة تابعة لحزب الله في محور بنت جبيل، جنوبي لبنان، أحدهما جروحه خطيرة”، وأشارت إلى أنّه “نحن أمام سلسلة متواصلة من الأحداث التي ينجح فيها حزب الله في إلحاق الأذى بنا تدريجياً في جنوب لبنان”.

ونقلت “القناة الـ13” الإسرائيلية عن نائب قائد المنطقة الشمالية السابق قوله إنّ “ما يحدث في الشمال هو حرب حقيقية، وباللغة العسكرية يمكن وصفه بأنه حرب استنزاف”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي مساء الخميس “في وقتٍ سابق اليوم، أُصيبت ضابطة وجندي صف في الجيش بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة جنوب لبنان”.

وقال معلّقون صهاينة إنّه “يوم قاسٍ آخر في الجبهة الشمالية”.

من جهته، قال موقع “حدشوت بزمان” الصهيوني “ليخبركم القائد الذي ادعى أنه من الآمن العودة إلى الشمال وأن حزب الله تم تدميره، ليخبركم كم من الكمائن الناجحة كانت لحزب الله؟ كم من المركبات المدرعة تم تدميرها وإحراقها في الميدان؟ ليخبركم قائد القيادة الشمالية لماذا تم إلغاء عملية الليطاني؟”.

المصدر: موقع المنار