اندلاع حريق داخل سيارة في مستوطنة شوميرا في الجليل الغربي إثر إصابتها بطائرة محلقة

اعلن اعلام العدو عن اندلاع حريق داخل سيارة في مستوطنة شوميرا في الجليل الغربي، إثر إصابتها بطائرة بدون طيار مفخخة ما ادى الى حريق واضرار في المكان.

وبحسب تقارير إعلام العدو، فإن الطائرات المسيّرة المفخخة باتت من أكثر الأسلحة فعالية لدى حزب الله، وتشكل أحد أخطر التهديدات التي تواجه قوات الجيش الإسرائيلي على خط المواجهة، ما دفع الجنود إلى اعتماد تكتيكات ميدانية خاصة تقوم على تقليل الانكشاف، والتحرك تحت جنح الظلام أو ضمن مناطق مظللة، لا سيما قرب الخط الأمامي.

من جهتها، أفادت القناة 15 العبرية، تحت بند “سُمح بالنشر”، أن الطائرة التي استهدفت صباحًا سيارة مدرعة في الجليل الغربي وتسببت في الحريق، هي محلّقة مفخخة مزودة بكابل ألياف بصرية. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها طائرة من هذا النوع إلى الجليل الغربي، والثانية التي يتم رصدها خلال المواجهات في الشمال، وذلك للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار.

