الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 13:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    اندلاع حريق داخل سيارة في مستوطنة شوميرا في الجليل الغربي إثر إصابتها بطائرة محلقة

      اعلن اعلام العدو عن اندلاع حريق داخل سيارة في مستوطنة شوميرا في الجليل الغربي، إثر إصابتها بطائرة بدون طيار مفخخة ما ادى الى حريق واضرار في المكان.

      وبحسب تقارير إعلام العدو، فإن الطائرات المسيّرة المفخخة باتت من أكثر الأسلحة فعالية لدى حزب الله، وتشكل أحد أخطر التهديدات التي تواجه قوات الجيش الإسرائيلي على خط المواجهة، ما دفع الجنود إلى اعتماد تكتيكات ميدانية خاصة تقوم على تقليل الانكشاف، والتحرك تحت جنح الظلام أو ضمن مناطق مظللة، لا سيما قرب الخط الأمامي.

      من جهتها، أفادت القناة 15 العبرية، تحت بند “سُمح بالنشر”، أن الطائرة التي استهدفت صباحًا سيارة مدرعة في الجليل الغربي وتسببت في الحريق، هي محلّقة مفخخة مزودة بكابل ألياف بصرية. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها طائرة من هذا النوع إلى الجليل الغربي، والثانية التي يتم رصدها خلال المواجهات في الشمال، وذلك للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار.

      المصدر: مواقع