مليشيات المستوطنين تواصل هجماتها بالضفة وسط دعوات للتصدي وتصعيد المقاومة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة واسعة من اعتداءات المستوطنين، استهدفت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

ففي محافظة رام الله والبيرة، أضرم مستوطنون النار في مشطب للسيارات بقرية شقبا غرب المدينة، كما فرضوا حصاراً على عائلة فلسطينية في بلدة الطيبة شرق رام الله، بعد قطع المياه والكهرباء عنها، فيما اقتحم آخرون منطقة “شعب اللوز” غربي قرية المغير شمال المحافظة.

وفي نابلس والقدس، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن من مدينة نابلس وحطموا مركبته وثقبوا إطاراتها أثناء مروره قرب دوار جبع شمال شرق القدس المحتلة، بينما أدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال طقوساً تلمودية وسجوداً ملحمياً في المسجد الأقصى المبارك.

كما أقدم مستوطنون على إحراق منشأة زراعية وعدد من أشجار الزيتون في منطقة الوجه الشامي ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وهاجمت مليشيات المستوطنين، مركبات الفلسطينيين قرب طريق مستوطنة “كرني شمرون” شرق قلقيلية، وعلى طريق المعرجات الرابط بين أريحا ورام الله.

وفي الأغوار وبيت لحم، شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، ودمروا خط مياه وسرقوا أجزاء منه وخربوا عدادات وأنظمة ري للمزارعين شرق عاطوف جنوب طوباس، بينما تجول مستوطنون داخل منزل المواطن عاهد الخطيب في منطقة وادي الحج عيسى جنوب بلدة عقربا.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات الاستيطانية المنظمة في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تستهدف الأرض والممتلكات الفلسطينية، وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام