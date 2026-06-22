شهيدان وإصابات باستهداف للعدو الاسرائيلي وسط غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون – اليوم الاثنين- باستهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت 3 غارات على الأقل استهدفت جيبا من نوع توسان بشارع أحمد عبد العزيز في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن ومواطنة وإصابة آخرين وإلحاق دمار بالعديد من السيارات في المنطقة.

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل طال عدة مواقع في تلك المناطق.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي صباح اليوم النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق الحي نفسه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، بالتوازي مع استمرار الحصار وفرض القيود على حركة المعابر ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) ارتفع إلى 1,028 شهيدا في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3,249، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 784.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,038 وعدد المصابين إلى 173,357

المصدر: المركز الفلسطيني