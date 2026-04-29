    اللجان النيابية تبحث اقتراح قانون العفو العام .. وزير الدفاع: البنود المتعلقة بالإرهاب تمس الأمن القومي ويجب التروي في درسها

      عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، خُصصت لبحث اقتراح قانون العفو العام.

      وخلال الجلسة، شدّد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى على أن “البنود المطروحة التي تتعلق بجرائم الإرهاب تستدعي مقاربة دقيقة، باعتبارها تمسّ الأمن القومي والوطني وسيادة الدولة وكرامة العسكريين والشهداء”. ودعا إلى “إعطاء الوقت الكافي لدرس اقتراح العفو العام بصورة معمقة”.

      وأكد أن “الجيش والأجهزة الأمنية هي في الخط الأمامي لمواجهة الإرهاب، وأن تضحياتها في هذا المجال تشكّل أساساً لحماية الدولة والمواطنين”، مشدداً على أنه “لا مرور لزمن على دماء الشهداء ولا تقادم على الجرائم المرتكبة بحق الجيش والأجهزة الأمنية”.

      هذا ورفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها عند الثانية والربع وستستكمل بحث ومناقشة اقتراح قانون العفو في جلسة تعقد عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة شقرا

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

      الرابطة الأمريكية للسيارات: سعر البنزين ارتفع بـحوالي 42% على المستوى الوطني منذ بدء الحرب على إيران

