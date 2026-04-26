بينيت ولابيد يتحالفان لمواجهة نتنياهو في الانتخابات المقبلة

أعلن “زعيم المعارضة” في كيان العدو الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، توحيد جهودهما في تحالف انتخابي مشترك لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بينيت مساء الاحد إن “هذا التحالف يشكل الخطوة الأولى في مسار إصلاح دولة إسرائيل”، موضحاً أن “الاندماج يتم بين حزب (يش عتيد) وحركة بينيت في إطار سياسي واحد يتولى قيادته بينيت”.

وأضاف لابيد أن “الطرفين يضعان المصالح الشخصية جانباً من أجل مصلحة إسرائيل”، واكد السعي إلى ما وصفه بـ”إصلاحات كبرى في إسرائيل التي تحتاج إلى تغيير مسارها”.

من جهته، أعلن بينيت أن “التحالف الجديد يهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية في النظام السياسي، أبرزها تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات”.

وكان لابيد وبينيت قد شكلا حكومة ائتلافية عام 2021، قبل أن تسقط في نهاية عام 2022، ما أتاح لنتنياهو العودة إلى رئاسة الحكومة عبر ائتلاف.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بينيت يُعد من أبرز المنافسين المحتملين لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، المقررة بحلول تشرين الأول/اكتوبر المقبل، في وقت يستعد فيه الأخير لقيادة حزب “الليكود” سعياً إلى تمديد فترة حكمه التي تُعد الأطول في تاريخ الكين الغاصب، إذ شغل منصب رئاسة الحكومة لأكثر من 18 عاماً على فترات متعاقبة.

المصدر: صحيفة الاخبار