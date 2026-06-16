لوكاشينكو يتهم “إسرائيل” بارتكاب “المحرقة” في غزة ويذكّرها بتصنيفها السلبي عالميا

ذكّر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو “إسرائيل” بأنها حصلت بالفعل على تصنيف سلبي في العالم بسبب تدميرها قطاع غزة.

وقال لوكاشينكو “على إسرائيل أن تكون أكثر حذرا وانتباها، لقد حصلوا بالفعل في المجتمع الدولي على تصنيف سيئ إلى أبعد حد، بعد قصفهم المدنيين في غزة”.

وأضاف أن هذه الأحداث جعلت الكثيرين يتذكرون التاريخ، متابعا: “حتى أن الكثيرين نظروا إلى التاريخ: أي محرقة (هولوكوست)؟! كيف يمكن الحديث عن محرقة لطالما كان الإسرائيليون يتحدثون عنها، بينما هم قتلوا هذا العدد الكبير من الناس، وقبل كل شيء النساء والأطفال؟ لقد محوا كل شيء تماماً عن وجه الأرض. وهم يخططون لبناء منتجع على عظام البشر. هذا هراء محض”.

ولفت الرئيس البيلاروسي إلى أن أي حرب قد تكون لها عواقب غير متوقعة يصعب توقعها في زمن السلم.

كما وصف لوكاشينكو أفعال إسرائيل في غزة بأنها “محرقة” (هولوكوست)، قائلا: “لديهم (الإسرائيليون) سمعة سيئة بالفعل في العالم لأنهم يقصفون غزة. هذه حقا محرقة”.

وأعرب عن دهشته من أن العالم يتحدث عن المحرقة بالنسبة للإسرائيليين ولا يذكر أنهم هم أنفسهم يدمرون أناسا أبرياء، متسائلا: “لماذا نتحدث عن المحرقة التي عانى منها الإسرائيليون، بينما هم يدمرون الكثير من الناس؟”.

المصدر: روسيا اليوم